Nazione: "Nico Gonzalez via? Sì, ma serve un'offerta da 35 milioni. Sondaggio Newcastle e Atletico"
Da monitorare anche il futuro di Nico
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2024 08:39
Non solo il mercato in entrata. Da monitorare c’è sempre il capitolo Nico Gonzalez. Le voci intorno a una sua cessione si sono moltiplicate col passare dei giorni. Con l’arrivo di Colpani l’addio dell’argentino ha preso quota, ma non è una novità che la Fiorentina sia disposta ad ascoltare le offerte per il numero 10. Non dovranno essere inferiori a 30-35 milioni. Fin qui si è informato il Newcastle, così come l’Atletico Madrid che però ha bisogno di far cassa. Sullo sfondo anche sirene dall’Arabia. Lo scrive La Nazione.