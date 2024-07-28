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Nazione: "Nico Gonzalez via? Sì, ma serve un'offerta da 35 milioni. Sondaggio Newcastle e Atletico"

Da monitorare anche il futuro di Nico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2024 08:39
Nazione: "Nico Gonzalez via? Sì, ma serve un'offerta da 35 milioni. Sondaggio Newcastle e Atletico" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Nico Gonzalez
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Non solo il mercato in entrata. Da monitorare c’è sempre il capitolo Nico Gonzalez. Le voci intorno a una sua cessione si sono moltiplicate col passare dei giorni. Con l’arrivo di Colpani l’addio dell’argentino ha preso quota, ma non è una novità che la Fiorentina sia disposta ad ascoltare le offerte per il numero 10. Non dovranno essere inferiori a 30-35 milioni. Fin qui si è informato il Newcastle, così come l’Atletico Madrid che però ha bisogno di far cassa. Sullo sfondo anche sirene dall’Arabia. Lo scrive La Nazione.

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