Tuttosport: "La Fiorentina pronta a cambiare anche tra i pali. Il primo obiettivo è Juan Musso"

Il nome di Musso in questo momento è in cima alla lista dei portieri della Fiorentina, da capire chi potrebbe lasciare il posto all'argentino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina intende apportare cambiamenti anche tra i pali, e il prescelto sembrerebbe essere Juan Musso dell'Atalanta. Il portiere argentino arriva da una stagione molto positiva con la Dea, sebbene in campionato abbia perso il posto a causa delle prestazioni eccezionali di Carnesecchi. Vincitore dell'Europa League da protagonista con l'Atalanta, Musso desidera ora cambiare squadra per ottenere più minutaggio, e la Fiorentina è tra i club intenzionati a offrirgli questa opportunità. Il suo valore di mercato è di circa 5 milioni di euro (valore Transfermarkt), ma l'Atalanta potrebbe richiederne il doppio.

Le parole di Lovric sul suo futuro

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