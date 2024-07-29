Lovric alla Fiorentina? Lui non ci pensa: "Mi trovo bene nel centrocampo a due, contento per il gol"

Lovric è tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina

Sandi Lovric è tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina, ecco le sue parole al termine dell'incontro amichevole di ieri tra Udinese e Konyaspor: “Sono contento per il gol. Ora dobbiamo trovare il più velocemente possibile i meccanismi del nuovo allenatore ma sono contento per la vittoria di oggi, sia per la fiducia che per il nostro cammino. Mi trovo bene nel centrocampo a due, in questa posizione devi controllare e prendere le decisioni giuste. Mi piace molto l’idea di gioco del mister".