Nazione: “Atalanta, Musso più 20 milioni per Nico Gonzalez. Attenzione alle percentuali su Colpani”

Che Gasperini vuole Nico Gonzalez ormai non è più un mistero

Nico Gonzalez, Musso e Colpani. Un triangolo di mercato con al centro la Fiorentina. Gasperini vuole Nico Gonzalez e non è più un segreto, almeno da ieri. La Fiorentina è pronta a cedere l'attaccante ma servirà un'offerta davvero importante. Allora l'Atalanta sta lavorando per trovare il giusto compromesso. L'idea sarebbe quella di offrire 20 milioni più Musso, giocatore che piace a Palladino. Ma Pradè vorrebbe almeno 35 milioni. E Colpani? L'Atalanta vanta il 30% sulla rivendita di Colpani. Cifra a cui potrebbe rinunciare, inserendo anche il Monza e per agevolare i conti della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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