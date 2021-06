Da Bergamo, Atalanta su Dragowski in caso di addio di Gollini. Borussia Dortmund resta comunque in pole

Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, in caso di partenza di Gollini, sul quale ci sono gli interessi di Roma e Lazio, l’Atalanta starebbe pensando a Dragowski per difendere la porta. Il polacco della Fiorentina è infatti uno dei nomi papabili per il ruolo di estremo difensore della Dea, insieme a Musso, Cragno e Perin. Secondo il quotidiano Dragowski sarebbe comunque vicino al Borussia Dortmund, ma l’Atalanta lo tiene in considerazione per il dopo-Gollini.

