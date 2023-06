Gazzetta: “Fiorentina su Musso, l’Atalanta chiede 12 milioni, i viola puntano al prestito”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive, la Fiorentina è a caccia di un nuovo portiere. Nonostante Terracciano abbia dimostrato di poter essere il titolare, Italiano in porta vuole cambiare. Si cerca un portiere bravo nelle uscite ma soprattutto con i piedi. Juan Musso dall’Atalanta è stato messo sul mercato, la sua valutazione è di circa 12 milioni ma la Fiorentina lo vorrebbe in prestito. Un contatto c’è stato ma è forte la concorrenza di Fenerbahce e Villarreal.

LEGGI ANCHE, VIOLA SU DEMIRBAY