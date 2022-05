La ragazza di Musso, minacciata come quella di Venuti, si sfoga: “Menomale che Bergamo era sicura”

Anna Ariaudo, compagna di Juan Musso, ha condiviso una brutta disavventura con i suoi follower: “Non voglio nemmeno commentare. Stamattina a Bergamo un uomo sulla mezza età è uscito dalla macchina dicendomi “io ti spacco la faccia” perché ero ferma ad un semaforo avendo sbagliato strada (con tutto lo spazio per passarmi vicino, ovviamente non bloccavo nessun passaggio) ora giuro che ho vissuto a Genova nei quartieri per studenti fuori sede e mai mai mai nulla del genere mi era successo. Ora, al di là del fatto che sono incinta. Ma un uomo di 50/60 anni che sfida fisicamente una donna di 24 ? E io che la pensavo una città tranquilla. Complimenti alla civiltà”. Lo riporta Golsipp.it

