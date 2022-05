La Nazione, senza Castrovilli la Fiorentina non vince più. Solo talismano? È riduttivo

Si viaggia spediti verso la partita più decisiva dell’anno, in chiave europea. E sono tanti i dubbi di Italiano che per schierare i migliori undici dovrà fare non poche valutazioni di carattere tecnico e non solo. Ogni reparto ha il suo rebus, con svariati significati.

Prima di tutto le alternative non mancano e se si esclude Castrovilli purtoppo fuori per questa stagione e parte della prossima, tutti sono arruolabili. Torniamo un attimo a Castro, perchè da quando il numero 10 è fuori la Fiorentina, per quegli strani giochi del calcio, non è più riuscita a vincere. Talismano? Riduttivo. Semmai la sua assenza si è sentita di più perché stava tornando a essere un fattore importante. Ma non ci sarà. Dunque, andiamo avanti, iniziando dai dubbi che investono di fatto tutta la dorsale della squadra: dal portiere al centravanti, passando per la mediana e le ali. Lo scrive La Nazione.

