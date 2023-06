L’Atalanta dovrà scegliere chi sarà il portiere titolare. Sportiello è andato in scadenza e si accaserà il Milan mentre su Musso ci sono due squadre, una italiana e un all’estero. In particolare le proposte sono arrivate dal Fenerbahce: il club turco si è mosso per avere l’estremo difensore in prestito. L’argentino piace anche alla Fiorentina. Lo scrive Gianluca Di Marzio

