Conceicao risponde a Palladino: “Non sono d’accordo con lui, a me queste partite non piacciono”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Musah? Non mi ricordo neanche cosa ho detto. Sono così coinvolto che non mi ricordo. Può capitare una giornata no”.

È l’ennesima partita in cui rincorrete…

“All’intervallo abbiamo parlato tra di noi per capire cosa c’è da fare meglio rispetto al primo. La partita la prepariamo bene, l’approccio alla partita… Bisogna avere mentalità giusta e carattere. Poi non è facile ribaltare una squadra come la Fiorentina”.

Palladino ha detto che è stata una gara avvicenente…

“No, non sono per niente d’accordo con lui. Non mi piacciono le partite così, aperte, con tanti errori. Io sono più per la compattezza, per la solidità. Agli spettatori piace di più, ma a me piacerebbe vincere 1-0 e non 3-2. Non prendere gol è un segnale importante per la squadra”.