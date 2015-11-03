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Notizie Conceicao Fiorentina

Gazzetta dello Sport annuncia: "Nico Gonzalez è flop, l'argentino può lasciare la Juventus dopo un solo anno"

06 luglio 2025 18:06

Conceicao risponde a Palladino: "Non sono d'accordo con lui, a me queste partite non piacciono"

06 aprile 2025 01:33

Conceicao non pensa alla Fiorentina: "Dobbiamo battere l'Inter, è la strada più corta per l'Europa"

01 aprile 2025 15:55

Conceicao recuperato da Motta: la Juventus ha la squadra quasi al completo per la trasferta di Firenze

15 marzo 2025 18:40

Da Torino: Thiago Motta spera di recuperare Conceicao per la Fiorentina. Filtra ottimismo

13 marzo 2025 14:45

Cm.com: "Conceicao, Savona e Rouhi assenti all'allenamento della Juventus in vista della Fiorentina"

12 marzo 2025 18:01

Da Torino: "Conceicao verso il forfait contro la Fiorentina. Tornerà dopo la sosta Nazionali"

12 marzo 2025 14:20

Altra tegola in casa Juve: problema alla coscia per Conceiçao, in forte dubbio per la Fiorentina

03 marzo 2025 17:12

Calabria e Conceiçao sfiorano la rissa dopo Milan-Parma: duro faccia a faccia, separati da altri giocatori

26 gennaio 2025 15:08

De Laurentiis cambia idea a due giorni dalla presentazione, salta Conceicao al Napoli

25 maggio 2021 13:11

Fonseca tra le ipotesi per la panchina della Fiorentina: ci sono anche Conceiçao, De Zerbi e Gattuso

10 aprile 2021 09:08

Ripa: "A Conceição piacerebbe molto Firenze. Sarri e Spalletti destinati ad altre piazze"

07 aprile 2021 12:28

Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao

31 maggio 2017 13:19

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