Notizie Conceicao Fiorentina

Gazzetta dello Sport annuncia: "Nico Gonzalez è flop, l'argentino può lasciare la Juventus dopo un solo anno"
06 luglio 2025 18:06
Conceicao risponde a Palladino: "Non sono d'accordo con lui, a me queste partite non piacciono"
06 aprile 2025 01:33
Conceicao non pensa alla Fiorentina: "Dobbiamo battere l'Inter, è la strada più corta per l'Europa"
01 aprile 2025 15:55
Conceicao recuperato da Motta: la Juventus ha la squadra quasi al completo per la trasferta di Firenze
15 marzo 2025 18:40
Da Torino: Thiago Motta spera di recuperare Conceicao per la Fiorentina. Filtra ottimismo
13 marzo 2025 14:45
Cm.com: "Conceicao, Savona e Rouhi assenti all'allenamento della Juventus in vista della Fiorentina"
12 marzo 2025 18:01
Da Torino: "Conceicao verso il forfait contro la Fiorentina. Tornerà dopo la sosta Nazionali"
12 marzo 2025 14:20
Altra tegola in casa Juve: problema alla coscia per Conceiçao, in forte dubbio per la Fiorentina
03 marzo 2025 17:12
Calabria e Conceiçao sfiorano la rissa dopo Milan-Parma: duro faccia a faccia, separati da altri giocatori
26 gennaio 2025 15:08
De Laurentiis cambia idea a due giorni dalla presentazione, salta Conceicao al Napoli
25 maggio 2021 13:11
Fonseca tra le ipotesi per la panchina della Fiorentina: ci sono anche Conceiçao, De Zerbi e Gattuso
10 aprile 2021 09:08
Ripa: "A Conceição piacerebbe molto Firenze. Sarri e Spalletti destinati ad altre piazze"
07 aprile 2021 12:28
Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao
31 maggio 2017 13:19
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