Da Torino: "Conceicao verso il forfait contro la Fiorentina. Tornerà dopo la sosta Nazionali"
Brutte notizie per Thiago Motta in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Stando quanto riportato da TuttoJuve.com, calano le probabilità di vedere Francisco Conceicao in campo al Franchi...
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2025 14:20
Brutte notizie per Thiago Motta in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Stando quanto riportato da TuttoJuve.com, calano le probabilità di vedere Francisco Conceicao in campo al Franchi: il portoghese - si legge - dovrebbe essere ancora assente per il match di Firenze e recuperare con massima tranquillità per la partita contro il Genoa, dopo la sosta delle nazionali. Ricordiamo che il classe 2002 è fuori dalla fine di febbraio per via di un infortunio al bicipite femorale.