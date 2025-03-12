Cm.com: "Conceicao, Savona e Rouhi assenti all'allenamento della Juventus in vista della Fiorentina"

La Juventus è scesa in campo per preparare la trasferta contro la Fiorentina. Sono 3 gli assenti per Motta: Conceicao, Savona e Rouhi

La Juventus si allena in preparazione alla gara della 29esima giornata di Serie A in casa della Fiorentina, in programma domenica 16 marzo alle 18. Thiago Motta, che ha tenuto a rapporto la squadra, ha potuto contare su tutti gli effettivi tranne tre: Rouhi, Savona e Conceicao.

INFORTUNIO CONCEICAO - "Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale", recitava il comunicato del 3 marzo. I tempi di recupero dovrebbero permettere al portoghese di recuperare almeno per la panchina, ma è d'obbligo attendere l'evoluzione degli allenamenti in avvicinamento alla sfida per sapere se lui e gli altri saranno disponibili. Lo scrive Calciomercato.com.