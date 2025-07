Gazzetta dello Sport annuncia: “Nico Gonzalez è flop, l’argentino può lasciare la Juventus dopo un solo anno”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esperienza di Nico Gonzalez alla Juventus potrebbe chiudersi già quest’estate dopo un’annata davvero flop che non ha permesso ai bianconeri di far fruttare i 33 milioni spesi per acquistarlo dalla Fiorentina. Secondo il giornale, l’argentino ha estimatori in Inghilterra, in Turchia ed in Arabia Saudita e per meno di 30 milioni potrebbe salutare Torino dopo 5 gol e 4 assist tra campionato, Champions, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Mondiale per Club. Oltre a lui anche giocatori come Douglas Luiz e Kelly sono sul mercato per incassare con l’intento di chiudere Sancho dallo United e riscattare Conceiçao dal Porto.