Altra tegola in casa Juve: problema alla coscia per Conceiçao, in forte dubbio per la Fiorentina

Tegola in casa Juventus, con Thiago Motta che potrebbe dover rinunciare a un esterno d'attacco in vista della partita contro la Fiorentina, in programma il 16 marzo. Come comunicato dal club bianconer...

Tegola in casa Juventus, con Thiago Motta che potrebbe dover rinunciare a un esterno d'attacco in vista della partita contro la Fiorentina, in programma il 16 marzo. Come comunicato dal club bianconero, Francisco Conceiçao ha accusato un fastidio alla coscia destra, motivo per il quale dovrà saltare il match di questa sera contro il Verona. Gli esami strumentali effettuati presso il J Medical hanno riscontrato un'elongazione del bicipite femorale, un infortunio muscolare che potrebbe mettere a rischio la sua presenza a Firenze. Tuttavia, la Juventus non ha comunicato i tempi di recupero.

La nota del club bianconero:

"Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale".