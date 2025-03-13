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Da Torino: Thiago Motta spera di recuperare Conceicao per la Fiorentina. Filtra ottimismo

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juventus a tre giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina.  Al mattino, la squadra ha affrontato test atletici per monitorare il loro stato di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 14:45
Da Torino: Thiago Motta spera di recuperare Conceicao per la Fiorentina. Filtra ottimismo -
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Conceicao
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Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juventus a tre giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina.  Al mattino, la squadra ha affrontato test atletici per monitorare il loro stato di forma, mentre al pomeriggio si è concentrata sulla forza in palestra. Per la trasferta di Firenze, scrive il quotidiano torinese, Motta spera di recuperare alcuni giocatori: potrebbe riavere a disposizione Francisco Conceicao, Rohui e Savona, assenti nell'ultimo periodo per infortunio. Le sensazioni sono positive, soprattutto sul portoghese.

 

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