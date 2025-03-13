Da Torino: Thiago Motta spera di recuperare Conceicao per la Fiorentina. Filtra ottimismo

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juventus a tre giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina. Al mattino, la squadra ha affrontato test atletici per monitorare il loro stato di...

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juventus a tre giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina. Al mattino, la squadra ha affrontato test atletici per monitorare il loro stato di forma, mentre al pomeriggio si è concentrata sulla forza in palestra. Per la trasferta di Firenze, scrive il quotidiano torinese, Motta spera di recuperare alcuni giocatori: potrebbe riavere a disposizione Francisco Conceicao, Rohui e Savona, assenti nell'ultimo periodo per infortunio. Le sensazioni sono positive, soprattutto sul portoghese.