Calabria e Conceiçao sfiorano la rissa dopo Milan-Parma: duro faccia a faccia, separati da altri giocatori
L'allenatore del Milan Conceiçao e Calabria sono andati faccia a faccia a fine match. Rissa evitata grazie all'intervento di altri rossoneri
Toni accesissimi al triplice fischio di Milan-Parma tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria. Nonostante la vittoria nel recupero dei rossoneri, al termine del match il terzino italiano e l'allenatore portoghese sono andati praticamente alle mani, sfiorando la rissa in diretta nazionale.
Non sono ancora chiari i motivi di questo scontro, evitato in parte grazie al tempestivo intervento di altri giocatori e componenti della squadra, che hanno separato i due. Secondo una prima ricostruzione, è stato l'allenatore a cercare per primo il capitano del Milan, con i toni che sono apparsi fin da subito alterati.
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