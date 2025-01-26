Calabria e Conceiçao sfiorano la rissa dopo Milan-Parma: duro faccia a faccia, separati da altri giocatori

L'allenatore del Milan Conceiçao e Calabria sono andati faccia a faccia a fine match. Rissa evitata grazie all'intervento di altri rossoneri

A cura di Redazione Labaroviola 26 gennaio 2025 15:08

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