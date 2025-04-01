Conceicao non pensa alla Fiorentina: "Dobbiamo battere l'Inter, è la strada più corta per l'Europa"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby contro l'Inter in Coppa Italia, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così parlato: "Sono state partite importanti per noi. I momenti sono dive...

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby contro l'Inter in Coppa Italia, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così parlato: "Sono state partite importanti per noi. I momenti sono diversi con giocatori differenti in campo. Vedremo di fare una buona partita, vediamo l'Inter cosa potrà fare; sono una squadra fortissima, con un allenatore da tanto tempo e un gioco solido. Ma noi vogliamo vincere".

Sulle condizioni dei calciatori: "Il gruppo sta bene, Loftus-Cheek tornerà oggi a Milano. Sono tutti disponibili. Abbiamo ancora un allenamento domani. Oggi abbiamo fatto un lavoro differenziato per chi ha giocato di più a Napoli, poi lavoro tattico un po' oggi e domani, senza intensità. Poi sta a me scegliere. Dopo la partita sono molto più bravo, perché so cosa fare. Domani presentiamo un undici titolare forte e chi è in panchina entra bene. Se potessi giocare con 26 titolari, lo farei, ma non è possibile".

Infine: "Partita da ultima spiaggia? Abbiamo la consapevolezza che sia importante per l'Europa. Ma non pensiamo alle altre partite. Sappiamo che è la strada più corta per l'Europa. In campionato affronteremo la Fiorentina in casa e altre partite da vincere. Intanto pensiamo a battere l’Inter domani. Non sono abituato a stare al 9° posto, lotto ogni anno per traguardi importanti, ho vinto 12/13 titoli".