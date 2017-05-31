Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao
Dopo quella del Borussia Dortmund, finisce in dissolvenza e sembra sfumare via anche la panchina del Porto, per Paulo Sousa. Come riporta il quotidiano Record, infatti, il club di Oporto sarebbe pront...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 13:19
Dopo quella del Borussia Dortmund, finisce in dissolvenza e sembra sfumare via anche la panchina del Porto, per Paulo Sousa. Come riporta il quotidiano Record, infatti, il club di Oporto sarebbe pronto a chiudere per Sergio Conceicao, che sta cercando di facilitare la trattativa anche se si trova sempre sotto contratto col Nantes. Sousa "trombato" anche dal Porto, quindi.