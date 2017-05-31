Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao

Dopo quella del Borussia Dortmund, finisce in dissolvenza e sembra sfumare via anche la panchina del Porto, per Paulo Sousa. Come riporta il quotidiano Record, infatti, il club di Oporto sarebbe pront...

Dopo quella del Borussia Dortmund, finisce in dissolvenza e sembra sfumare via anche la panchina del Porto, per Paulo Sousa. Come riporta il quotidiano Record, infatti, il club di Oporto sarebbe pronto a chiudere per Sergio Conceicao, che sta cercando di facilitare la trattativa anche se si trova sempre sotto contratto col Nantes. Sousa "trombato" anche dal Porto, quindi.