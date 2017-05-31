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Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao

Dopo quella del Borussia Dortmund, finisce in dissolvenza e sembra sfumare via anche la panchina del Porto, per Paulo Sousa. Come riporta il quotidiano Record, infatti, il club di Oporto sarebbe pront...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2017 13:19
Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo quella del Borussia Dortmund, finisce in dissolvenza e sembra sfumare via anche la panchina del Porto, per Paulo Sousa. Come riporta il quotidiano Record, infatti, il club di Oporto sarebbe pronto a chiudere per Sergio Conceicao, che sta cercando di facilitare la trattativa anche se si trova sempre sotto contratto col Nantes. Sousa "trombato" anche dal Porto, quindi.

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