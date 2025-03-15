Conceicao recuperato da Motta: la Juventus ha la squadra quasi al completo per la trasferta di Firenze

L'ala portoghese di nuovo a disposizione dopo un periodo complicato costellato da vari infortuni che lo hanno rallentato

La squadra bianconera di Thiago Motta ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani del Franchi, in cui il tecnico juventino si gioca buona parte del suo futuro dato che un ennesimo passo falso potrebbe costargli caro, con il cambio di panchina che resta sullo sfondo. Motta recupera quasi tutti i giocatori, tranne il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, oltre ai lungodegenti Cabal, Bremer e Milik. Tra i rientri spicca quello dell'ala portoghese Francisco Conceicao che è stato assente nelle ultime settimane e che torna a disposizione, seppur dovrebbe partire dalla panchina.