Caso doping, Souness: “Ho sempre criticato Pogba perché pigro e discontinuo, avevo ragione su di lui”

L’ex calciatore ed allenatore scozzese, Graeme Souness, si è soffermato sul caso doping che ha portato alla squalifica di ben quattro anni per Paul Pogba, che probabilmente segna la fine della sua carriera. Ecco le sue dichiarazioni al Daily Mail:

“Il motivo per cui il pigro e discontinuo Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni mi ha reso infelice, anche se avevo ragione su di lui. Ho spesso criticato Pogba durante la sua carriera, anche se ad alcune persone sembrava piacere. Ma è stata tristezza quella che ho provato questa settimana, quando ho saputo che era stato squalificato dal calcio per quattro anni, a causa di un reato di doping”.

