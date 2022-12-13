L'acquisto di Pogba è un disastro per la Juventus, recupero lontano, ancora non riesce a correre

Pogba è ancora fermo ai box e difficilmente lo rivedremo in campo subito dopo la sosta per il mondiale in Qatar

Non c'è preoccupazione, solo tanta voglia di tornare in campo e stupire. Ma il dato rimane, e quantomeno deve far riflettere. Al giro di boa di metà dicembre, come scrive Il Corriere dello Sport, Paul Pogba non è ancora tornato a prendere confidenza con il terreno di gioco: per lui finora solo palestra, piscina e terapie secondo il programma personalizzato seguito anche a Miami con un uomo dello staff medico della Juve. Zero i passi di corsa sull'erba della Continassa, zero come i minuti di gioco accumulati in questa stagione, mentre il 4 gennaio, giorno della ripartenza del campionato, si avvicina sempre di più.

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