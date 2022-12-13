In Italia le scommesse sportive si rinnovano, ecco le principali novità

I siti di scommesse sportive online hanno introdotto, dallo scorso 28 ottobre, il nuovo regolamento e protocollo previsto dal decreto legge del MEF. Quali sono le novità che attendono quindi gli utent...

I siti di scommesse sportive online hanno introdotto, dallo scorso 28 ottobre, il nuovo regolamento e protocollo previsto dal decreto legge del MEF. Quali sono le novità che attendono quindi gli utenti delle scommesse online? Quali nuove scommesse online sul calcio sono previste per questo 2023? Parliamo di scommesse a 360 gradi in questo nuovo approfondimento.

Scommesse sportive online cosa cambia sugli errori di quota e sugli importi?

I siti di scommesse sportive online e i bookmakers legali in generale stanno vivendo un finale di 2022 storico. Le scommesse online infatti, oltre a essere impegnate nell’evento clou della stagione , hanno dovuto da poco adeguarsi al nuovo protocollo con diverse novità che interessano molto da vicino gli utenti. Il nuovo regolamento per le scommesse, entrato in vigore a fine ottobre, dà la possibilità ai siti di betting di mandare a rimborso eventuali errori di quota che invece, fino ad oggi, erano sempre stati pagati. I palpable error delle scommesse sportive online quindi non potranno più essere sfruttati a proprio favore dagli user.

Se questo nuovo protocollo avvantaggia i siti di scommesse online, la buona notizia per chi ha un conto gioco aperto o ha intenzione di aprirne uno, è legata al cambio sugli importi e sulle vincite. Oggi alle scommesse sportive infatti si ha la possibilità di vincere fino a un massimo di 50 mila euro per schedina, mentre prima la vincita più alta era 10mila a biglietto. Diminuisce invece la puntata minima sui siti di scommesse sportive online legali che passa da 2 a 1 euro, con la puntata base per sistemi integrali o verticali anche di soli 5 centesimi. Insomma una vera rivoluzione per le scommesse sportive che cambierà il modo di giocare degli appassionati.

Scommesse online ancora più moderne con asian handicap e cash out

Le app per siti di scommesse online stanno spopolando grazie alla loro grande usabilità e alla possibilità di vedere partite in streaming. Il nuovo protocollo che regola le scommesse sportive però dà un’ulteriore nuova linfa al betting visto che, chi si vuole fregiare del titolo di miglior sito di scommesse online, implementerà altre due novità. La prima è quella delle scommesse online sui bonus a cui viene anche aggiunta la possibilità dell’handicap asiatico, ovvero una tipologia di bet dove in base a un determinato risultato, il giocatore può andare a rimborso o perdere solo una parte dell’importo. Scommesse del genere erano già attive da anni sul mercato europeo ma non previste da ADM per quello legale italiano.

Lo stesso ragionamento vale per l’ultima novità del nuovo regolamento per le scommesse sportive online ovvero quello del cash out. Questa modalità di scommesse sportive online, permette di chiudere una multipla in anticipo prima della fine della partita e incassare indipendentemente dal risultato finale. Questo tipo di scommessa non è attiva però su eventi quotati come il calciomercato o altri esiti simili. Certo i siti di scommesse sportive pagheranno meno rispetto alla potenziale vincita, ma questa nuova tipologia garantisce una sorta di paracadute per gli utenti italiani che prima non avevano mai avuto. Per questa modalità di gioco, sui siti scommesse online, basterà solo un pò di pratica e abitudine.

Come cambieranno le scommesse online calcio e altri sport con le novità di errori quota, cambio limiti gioco, asian handicap e cash out? Questo nuovo protocollo porterà maggiori introiti nelle tasche degli amanti delle scommesse online o andrà a favore degli operatori? Aspettiamo i primi 6 mesi di scommesse nel nuovo anno e poi potremo tirare le prime somme.