Centrocampista che può giocare in difesa, la Fiorentina ha messo gli occhi su Breithaupt

Tim Breithaupt è un calciatore tedesco, centrocampista del Karlsruhe, classe 2002, gioca in Bundesliga 2. Lo vogliono Roma e Fiorentina

Ventenne di Offenburg, Breithaupt è un mediano bravo sia a interdire che a sfondare le difese avversarie. Si tratta di un ‘colosso’ di un metro e novantatre centimetri, cresciuto nel Karlsruhe del quale adesso è uno dei punti fermi, come dimostrano le 19 presenze collezionate quest’anno (tutte da titolare) per un totale di 1.609′. I teutonici giocano in Bundesliga 2, dove attualmente occupano il tredicesimo posto.

In scadenza di contratto a giugno 2024, per Breithaupt sono in corsa diversi club di Bundesliga oltre alle due italiane. Come scrivono alcune fonti tedesche, si va dal Borussia Dortmund all’Eintracht Francoforte fino al Borussia M’Gladbach. Quest’ultimi due i più concreti. Ci risulta che la destinazione Serie A sarebbe gradita al ragazzo, schierabile anche in difesa. Lo scrive Calciomercato.it

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