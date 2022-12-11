Non ci saranno più telecronache per Stramaccioni al mondiale: "Ultima partita è stata Marocco-Portogallo"

Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni è stata una delle coppie di telecronisti per il mondiale in Qatar della Rai, la loro ultima partita è stata Marocco-Portogallo

Telecronache finite per Andrea Stramaccioni sulla Rai per i Mondiali in Qatar. La gara tra Marocco e Portogallo è stata infatti l’ultima commentata dalla coppia formata da Dario Di Gennaro e dall’ex tecnico di Inter e Udinese.

Dopo il saluto al termine della gara in telecronaca, lo ha confermato oggi lo stesso Di Gennaro in un post su Facebook: “Eccoci qua! Felici, contenti, orgogliosi… Andrea ed io non ci conoscevamo… dopo 20 giorni, 14 partite insieme, 21 nazionali studiate e commentate… eccovi due amici! DiGeStrama Grazie alla Rai, alla direzione tutta di RaiSport, a tutti i tecnici che ci hanno assistito. E grazie a voi tutti, che dalle vostre case ci avete sostenuto, apprezzato e inondato d’affetto”, si legge nel post del telecronista della Rai.

“La nostra corsa finisce qui, era già previsto così prima della partenza. Siate felici per noi, ci siamo goduti quest’avventura con la positività che ci accomuna e con la spensieratezza di due ragazzini al luna park, figlie di una sintonia immediata e spontanea. Grazie Andrea! Si torna a casa! Bye bye Qatar”, ha concluso Di Gennaro.

Tra le coppie di telecronisti, restano così in Qatar per semifinali e finali (c’è anche il terzo-quarto posto) sia quella formata da Stefano Bizzotto e Lele Adani sia quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Lo scrive Calcio e Finanza

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