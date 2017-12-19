Caressa: "Milinkovic-Savic? Giusto pagare più di 100 milioni per lui, molto più forte di Pogba"
Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che fu ad un passo dal vestire la maglia viola: "È giusto che vada via a cifre assurde ed è mo...
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 16:18
Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che fu ad un passo dal vestire la maglia viola: "È giusto che vada via a cifre assurde ed è molto più forte di Pogba. Il francese, rispetto a quel che poteva diventare, non ha rispettato le attese. 100 milioni? Sono ancora pochi a mio avviso".