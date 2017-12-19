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Caressa: "Milinkovic-Savic? Giusto pagare più di 100 milioni per lui, molto più forte di Pogba"

Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che fu ad un passo dal vestire la maglia viola: "È giusto che vada via a cifre assurde ed è mo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 16:18
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Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che fu ad un passo dal vestire la maglia viola: "È giusto che vada via a cifre assurde ed è molto più forte di Pogba. Il francese, rispetto a quel che poteva diventare, non ha rispettato le attese. 100 milioni? Sono ancora pochi a mio avviso".

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