Caressa: "Milinkovic-Savic? Giusto pagare più di 100 milioni per lui, molto più forte di Pogba"

Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che fu ad un passo dal vestire la maglia viola: "È giusto che vada via a cifre assurde ed è mo...

A cura di Redazione Labaroviola 19 dicembre 2017 16:18

Caressa

Condividi