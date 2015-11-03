Notizie Ibra Fiorentina

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Vlahovic: "Nuovi bomber in viola? Pronto a sfidare chiunque. Rocco vuole vincere e portarci in alto"
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Percassi: "Ibra all'Atalanta? Non fa per noi, siamo dei poveretti. Ci mancano le entrate dei grandi club, ma i risultati sono top"
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23 ottobre 2019 11:38
Diakhate la tocca piano: ''Solo Dio può fermarmi'' e posta una foto in cui marca Ibra
09 ottobre 2017 16:31
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