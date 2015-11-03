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Notizie Ibra Fiorentina

Ibrahimovic incorona Amrabat: "Ve lo avevo detto che il Marocco era forte e lui fortissimo"

13 dicembre 2022 13:18

Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L'annuncio della famiglia

30 aprile 2022 16:18

Ibrahimovic è positivo al Covid-19. Salta la gara di Europa League

24 settembre 2020 15:43

Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi

13 maggio 2020 09:29

Vlahovic: "Nuovi bomber in viola? Pronto a sfidare chiunque. Rocco vuole vincere e portarci in alto"

13 aprile 2020 14:27

Vlahovic chiama Ibra: "Sogno di giocare con lui, magari se volesse unirsi alla famiglia viola..."

13 aprile 2020 14:15

Percassi: "Ibra all'Atalanta? Non fa per noi, siamo dei poveretti. Ci mancano le entrate dei grandi club, ma i risultati sono top"

14 novembre 2019 17:30

(VIDEO) Commisso, abbraccia la gente viola al Mapei Stadium. E i tifosi: "Portaci Ibra"

30 ottobre 2019 21:33

"La Fiorentina ha pensato al colpo Zlatan Ibrahimovic. Tutto dipende da..."

23 ottobre 2019 11:38

Diakhate la tocca piano: ''Solo Dio può fermarmi'' e posta una foto in cui marca Ibra

09 ottobre 2017 16:31

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