Diakhate la tocca piano: ''Solo Dio può fermarmi'' e posta una foto in cui marca Ibra
Tutto si può dire di Abdou Diakhate, fuorché difetti di autostima. Il centrocampista della Fiorentina Primavera si è dato la carica, oggi, postando una foto su Instagram che lo ritrae intento a marcar...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 16:31
Tutto si può dire di Abdou Diakhate, fuorché difetti di autostima. Il centrocampista della Fiorentina Primavera si è dato la carica, oggi, postando una foto su Instagram che lo ritrae intento a marcare Zlatan Ibrahimovic nell'amichevole tra Fiorentina e PSG del 22 luglio 2015. Insieme, ecco la frase ironica: "Solo Dio può fermarmi", chiaro riferimento allo svedese.