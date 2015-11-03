Notizie Diakhate Fiorentina

Ricordate Diakhate? Dopo la Fiorentina il nulla, veniva descritto come un fenomeno. Ecco dove gioca adesso
10 ottobre 2020 23:14
Diakhate: "A Firenze ho sbagliato io, però non voglio parlarne. Mi ispiro a Pogba, ma tengo il profilo basso"
04 febbraio 2019 15:30
Ufficiale, ceduto al Parma Diakhate a titolo definitivo. Alla Fiorentina...
25 gennaio 2019 20:27
Diakhate su Instagram: “Spero di trovare un accordo per altri cinque anni in viola”
11 ottobre 2018 15:27
Che fine ha fatto Diakhate? L’astro nascente della “cantera" viola, improvvisamente sparito dai radar
20 settembre 2018 18:15
Gazzetta, Sottil e Castrovilli richiesti in Serie A. Diakhate puó andare all'estero..
29 giugno 2018 10:43
La Nazione, in ritiro sarà l'ultima chiamata per Diakhate' altrimenti probabile il prestito
12 giugno 2018 09:36
Diakhate: “L’Inter è forte ma noi vogliamo vincere anche per Astori. Tifosi: venite a sostenerci”
08 giugno 2018 19:20
Raddoppio viola a 15' dalla fine. Tiro cross di Meli e rete di capitan Diakhate
05 giugno 2018 19:21
Finale: Fiorentina-Torino 3-0. Primavera in trionfo. Adesso semifinale scudetto
31 maggio 2018 16:39
Fiorentina-Torino 2-0. Primavera in semifinale scudetto! La chiude Diakhatè
31 maggio 2018 16:23
Valcareggi: "Diakhate è da picchiare, ma ha i mezzi. Balotelli in viola? Lo prenderei subito"
29 marzo 2018 19:35
Diakhatè, il rigore della discordia, la panchina si infuria, Sottil non esulta...
27 marzo 2018 10:19
La Repubblica, Pioli farà esordire Gori in questa stagione. Seguiti anche Sottil, Lakti e Diakhate
27 marzo 2018 09:06
Raddoppio Fiorentina col suo capitano! A segno Diakhate su calcio d'angolo
26 marzo 2018 15:08
Giovanili: risultati e classifiche aggiornate
20 febbraio 2018 11:31
Diakhate la tocca piano: ''Solo Dio può fermarmi'' e posta una foto in cui marca Ibra
09 ottobre 2017 16:31
PRIMAVERA VIOLA, ZEKHNINI FLOP, SOTTIL TOP. DIAKHATE PRONTO PER LA PRIMA SQUADRA
29 settembre 2017 17:39
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