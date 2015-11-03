Labaro Viola

Notizie Diakhate Fiorentina

Ricordate Diakhate? Dopo la Fiorentina il nulla, veniva descritto come un fenomeno. Ecco dove gioca adesso

10 ottobre 2020 23:14

Diakhate: "A Firenze ho sbagliato io, però non voglio parlarne. Mi ispiro a Pogba, ma tengo il profilo basso"

04 febbraio 2019 15:30

Ufficiale, ceduto al Parma Diakhate a titolo definitivo. Alla Fiorentina...

25 gennaio 2019 20:27

Diakhate su Instagram: “Spero di trovare un accordo per altri cinque anni in viola”

11 ottobre 2018 15:27

Che fine ha fatto Diakhate? L’astro nascente della “cantera" viola, improvvisamente sparito dai radar

20 settembre 2018 18:15

Gazzetta, Sottil e Castrovilli richiesti in Serie A. Diakhate puó andare all'estero..

29 giugno 2018 10:43

La Nazione, in ritiro sarà l'ultima chiamata per Diakhate' altrimenti probabile il prestito

12 giugno 2018 09:36

Diakhate: “L’Inter è forte ma noi vogliamo vincere anche per Astori. Tifosi: venite a sostenerci”

08 giugno 2018 19:20

Raddoppio viola a 15' dalla fine. Tiro cross di Meli e rete di capitan Diakhate

05 giugno 2018 19:21

Finale: Fiorentina-Torino 3-0. Primavera in trionfo. Adesso semifinale scudetto

31 maggio 2018 16:39

Fiorentina-Torino 2-0. Primavera in semifinale scudetto! La chiude Diakhatè

31 maggio 2018 16:23

Valcareggi: "Diakhate è da picchiare, ma ha i mezzi. Balotelli in viola? Lo prenderei subito"

29 marzo 2018 19:35

Diakhatè, il rigore della discordia, la panchina si infuria, Sottil non esulta...

27 marzo 2018 10:19

La Repubblica, Pioli farà esordire Gori in questa stagione. Seguiti anche Sottil, Lakti e Diakhate

27 marzo 2018 09:06

Raddoppio Fiorentina col suo capitano! A segno Diakhate su calcio d'angolo

26 marzo 2018 15:08

Giovanili: risultati e classifiche aggiornate

20 febbraio 2018 11:31

Diakhate la tocca piano: ''Solo Dio può fermarmi'' e posta una foto in cui marca Ibra

09 ottobre 2017 16:31

PRIMAVERA VIOLA, ZEKHNINI FLOP, SOTTIL TOP. DIAKHATE PRONTO PER LA PRIMA SQUADRA

29 settembre 2017 17:39

Archivio

Esplora l'archivio di Diakhate

Sett. 41
Sett. 6 Sett. 4
Sett. 41 Sett. 38 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 13 Sett. 8
Sett. 41 Sett. 39