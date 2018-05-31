Fiorentina-Torino 2-0. Primavera in semifinale scudetto! La chiude Diakhatè
Calcio di punizione perfetto di Diakhatè che la chiude circa a 15 minuti dalla fine. Ancora super Sottil che dopo l'assist per il primo gol si è guadagnato la punizione che ha portato al raddoppio. La...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 16:23
Calcio di punizione perfetto di Diakhatè che la chiude circa a 15 minuti dalla fine. Ancora super Sottil che dopo l'assist per il primo gol si è guadagnato la punizione che ha portato al raddoppio. La Fiorentina in semifinale scudetto affronterà adesso la corazzata Atalanta.