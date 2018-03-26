Raddoppio Fiorentina col suo capitano! A segno Diakhate su calcio d'angolo
1-2 micidiale della Fiorentina che dopo appena 4 minuti dal primo gol, trova il raddoppio col proprio Capitano. Angolo dalla sinistra e colpo di testa in mischia di Valencic
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 15:08
1-2 micidiale della Fiorentina che dopo appena 4 minuti dal primo gol, trova il raddoppio col proprio Capitano. Angolo dalla sinistra e colpo di testa in mischia di Valencic; l'estremo difensore bianconero respinge corto in direzione di Diakhate che da 1 metro non sbaglia. Ennesima rete del capitano viola in questa Coppa Viareggio, sicuramente uno dei piú propositivi di tutto il torneo