Raddoppio viola a 15' dalla fine. Tiro cross di Meli e rete di capitan Diakhate
Trova il raddoppio la Fiorentina a 15' minuti dalla fine del match. Bella ripartenza dei viola che arrivano al limite dell'area con Sottil. L'esterno gigliato allarga per Meli
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 19:21
Trova il raddoppio la Fiorentina a 15' minuti dalla fine del match. Bella ripartenza dei viola che arrivano al limite dell'area con Sottil. L'esterno gigliato allarga per Meli che tenta il tiro cross sul secondo palo. Sul pallone arriva prima di tutti capitan Diakhate che da 0 metri non sbaglia.
Fiorentina a un passo dalla finale di campionato!