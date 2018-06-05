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Raddoppio viola a 15' dalla fine. Tiro cross di Meli e rete di capitan Diakhate

Trova il raddoppio la Fiorentina a 15' minuti dalla fine del match. Bella ripartenza dei viola che arrivano al limite dell'area con Sottil. L'esterno gigliato allarga per Meli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 19:21
Raddoppio viola a 15' dalla fine. Tiro cross di Meli e rete di capitan Diakhate - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Trova il raddoppio la Fiorentina a 15' minuti dalla fine del match. Bella ripartenza dei viola che arrivano al limite dell'area con Sottil. L'esterno gigliato allarga per Meli che tenta il tiro cross sul secondo palo. Sul pallone arriva prima di tutti capitan Diakhate che da 0 metri non sbaglia.

Fiorentina a un passo dalla finale di campionato!

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