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La Repubblica, Pioli farà esordire Gori in questa stagione. Seguiti anche Sottil, Lakti e Diakhate

Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Pioli starebbe pensando a far esordire in prima squadra prima del termine della stagione, Gabriele Gori, bomber indiscusso della Primav...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2018 09:06
La Repubblica, Pioli farà esordire Gori in questa stagione. Seguiti anche Sottil, Lakti e Diakhate - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Pioli starebbe pensando a far esordire in prima squadra prima del termine della stagione, Gabriele Gori, bomber indiscusso della Primavera che anche ieri ha trovato la rete in semifinale contro la Juventus.

Il ragazzo, fiorentino doc, viene dalla Sestese: vivaio d'eccellenza nei pressi di Firenze. Al Torneo di Viareggio bene anche Sottil, Lakti e Diakhate che nonostante la sua discontinuità fa vedere doti tecniche e fisiche da non sottovalutre.

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