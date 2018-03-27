La Repubblica, Pioli farà esordire Gori in questa stagione. Seguiti anche Sottil, Lakti e Diakhate
Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Pioli starebbe pensando a far esordire in prima squadra prima del termine della stagione, Gabriele Gori, bomber indiscusso della Primav...
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2018 09:06
Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, Pioli starebbe pensando a far esordire in prima squadra prima del termine della stagione, Gabriele Gori, bomber indiscusso della Primavera che anche ieri ha trovato la rete in semifinale contro la Juventus.
Il ragazzo, fiorentino doc, viene dalla Sestese: vivaio d'eccellenza nei pressi di Firenze. Al Torneo di Viareggio bene anche Sottil, Lakti e Diakhate che nonostante la sua discontinuità fa vedere doti tecniche e fisiche da non sottovalutre.