Valcareggi: "Diakhate è da picchiare, ma ha i mezzi. Balotelli in viola? Lo prenderei subito"

Ospite a Radio Bruno, Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina primavera e di prima squadra: "Diakhate a volte è da picchiare, detto in modo affettuoso, ovviamente. Posso dire che siamo amici, ma a v...

Ospite a Radio Bruno, Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina primavera e di prima squadra: "Diakhate a volte è da picchiare, detto in modo affettuoso, ovviamente. Posso dire che siamo amici, ma a volte ha degli atteggiamenti sbagliati, come su quel rigore che ha strappato a Sottil. Poi prende e ti fa la rabona, per dire. Lui ha i mezzi per fare questo mestiere, ma non può permettersi queste cose. Balotelli alla Fiorentina? A costo zero lo prenderei, anche se nel corso della sua carriera si è bruciato da solo. Però io ci scommetterei subito”.