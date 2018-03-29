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Valcareggi: "Diakhate è da picchiare, ma ha i mezzi. Balotelli in viola? Lo prenderei subito"

Ospite a Radio Bruno, Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina primavera e di prima squadra: "Diakhate a volte è da picchiare, detto in modo affettuoso, ovviamente. Posso dire che siamo amici, ma a v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2018 19:35
Valcareggi: "Diakhate è da picchiare, ma ha i mezzi. Balotelli in viola? Lo prenderei subito" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ospite a Radio Bruno, Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina primavera e di prima squadra: "Diakhate a volte è da picchiare, detto in modo affettuoso, ovviamente. Posso dire che siamo amici, ma a volte ha degli atteggiamenti sbagliati, come su quel rigore che ha strappato a Sottil. Poi prende e ti fa la rabona, per dire. Lui ha i mezzi per fare questo mestiere, ma non può permettersi queste cose. Balotelli alla Fiorentina? A costo zero lo prenderei, anche se nel corso della sua carriera si è bruciato da solo. Però io ci scommetterei subito”.

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