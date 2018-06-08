Labaro Viola

Diakhate: “L’Inter è forte ma noi vogliamo vincere anche per Astori. Tifosi: venite a sostenerci”

Il Capitano della Fiorentina primavera Abdou Diakhate ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:“L’Inter è sicuramente un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 19:20
Diakhate: “L’Inter è forte ma noi vogliamo vincere anche per Astori. Tifosi: venite a sostenerci” - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina Primavera
Diakhate
Finale Scudetto
Condividi

Il Capitano della Fiorentina primavera Abdou Diakhate ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

“L’Inter è sicuramente una squadra forte ma noi siamo abituati ad arrivare in fondo alle competizioni. Vogliamo rifarci della passata stagione e vincere anche per il nostro Capitano scomparso: Davide Astori, per la città e la società. Faccio un appello ai tifosi: venite a sostenerci!”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok