Diakhate: “L’Inter è forte ma noi vogliamo vincere anche per Astori. Tifosi: venite a sostenerci”

Il Capitano della Fiorentina primavera Abdou Diakhate ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:“L’Inter è sicuramente un...

Il Capitano della Fiorentina primavera Abdou Diakhate ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

“L’Inter è sicuramente una squadra forte ma noi siamo abituati ad arrivare in fondo alle competizioni. Vogliamo rifarci della passata stagione e vincere anche per il nostro Capitano scomparso: Davide Astori, per la città e la società. Faccio un appello ai tifosi: venite a sostenerci!”