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Finale: Fiorentina-Torino 3-0. Primavera in trionfo. Adesso semifinale scudetto

La Fiorentina primavera batte per due a zero al Franchi il Torino e accede alla semifinale scudetto. Sblocca l'incontro la rete di Gori su assist splendido di Sottil e la chiude una splendida punizion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 16:39
Finale: Fiorentina-Torino 3-0. Primavera in trionfo. Adesso semifinale scudetto -
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La Fiorentina primavera batte per due a zero al Franchi il Torino e accede alla semifinale scudetto. Sblocca l'incontro la rete di Gori su assist splendido di Sottil e la chiude una splendida punizione di Diakhatè guadagnata sempre dall'ottimo Sottil. Adesso la viola affronterà in semifinale la super corazzata Atalanta.

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