Finale: Fiorentina-Torino 3-0. Primavera in trionfo. Adesso semifinale scudetto
La Fiorentina primavera batte per due a zero al Franchi il Torino e accede alla semifinale scudetto. Sblocca l'incontro la rete di Gori su assist splendido di Sottil e la chiude una splendida punizion...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 16:39
La Fiorentina primavera batte per due a zero al Franchi il Torino e accede alla semifinale scudetto. Sblocca l'incontro la rete di Gori su assist splendido di Sottil e la chiude una splendida punizione di Diakhatè guadagnata sempre dall'ottimo Sottil. Adesso la viola affronterà in semifinale la super corazzata Atalanta.