Giovanili: risultati e classifiche aggiornate
Ecco i risultati delle 3 principali squadre del settore giovanile viola:Primavera: Roma-Fiorentina 1-2 reti Gori e DiakhatèFiorentina al quarto posto con 36 punti in 20 gareUnder 17: Fiorentina-Sassuo...
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 11:31
Ecco i risultati delle 3 principali squadre del settore giovanile viola:
Primavera: Roma-Fiorentina 1-2 reti Gori e Diakhatè
Fiorentina al quarto posto con 36 punti in 20 gare
Under 17: Fiorentina-Sassuolo 1-1 Rete Pierozzi
Fiorentina al quinto posto 31 punti in 19 giornate
Under 15: Empoli-Fiorentina 2-2 reti Quirini ed Ancora
Fiorentina al decimo posto con 22 punti in diciotto gare