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Giovanili: risultati e classifiche aggiornate

Ecco i risultati delle 3 principali squadre del settore giovanile viola:Primavera: Roma-Fiorentina 1-2 reti Gori e DiakhatèFiorentina al quarto posto con 36 punti in 20 gareUnder 17: Fiorentina-Sassuo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2018 11:31
Giovanili: risultati e classifiche aggiornate -
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Fiorentina
Gori
Diakhate
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Ecco i risultati delle 3 principali squadre del settore giovanile viola:

Primavera: Roma-Fiorentina 1-2 reti Gori e Diakhatè

Fiorentina al quarto posto con 36 punti in 20 gare

Under 17: Fiorentina-Sassuolo 1-1 Rete Pierozzi

Fiorentina al quinto posto 31 punti in 19 giornate

Under 15: Empoli-Fiorentina 2-2 reti Quirini ed Ancora

Fiorentina al decimo posto con 22 punti in diciotto gare

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