Ufficiale, ceduto al Parma Diakhate a titolo definitivo. Alla Fiorentina...
ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo definitivo, con percentuale sulla futura rivendita, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Diakhate al Parma Calcio 1913.
A cura di Redazione Labaroviola
25 gennaio 2019 20:27
ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo definitivo, con percentuale sulla futura rivendita, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Diakhate al Parma Calcio 1913.