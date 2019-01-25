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Ufficiale, ceduto al Parma Diakhate a titolo definitivo. Alla Fiorentina...

ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo definitivo, con percentuale sulla futura rivendita, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Diakhate al Parma Calcio 1913.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2019 20:27
Ufficiale, ceduto al Parma Diakhate a titolo definitivo. Alla Fiorentina... -
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ACF Fiorentina comunica la cessione, a titolo definitivo, con percentuale sulla futura rivendita, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Diakhate al Parma Calcio 1913.

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