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La Nazione, in ritiro sarà l'ultima chiamata per Diakhate' altrimenti probabile il prestito

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il Capitano della Fiorentina Primavera Diakhate', verrà valutato in ritiro a Moena da Stefano Pioli. Il centrocampista classe '98, dopo esser valuta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 09:36
La Nazione, in ritiro sarà l'ultima chiamata per Diakhate' altrimenti probabile il prestito - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il Capitano della Fiorentina Primavera Diakhate', verrà valutato in ritiro a Moena da Stefano Pioli. Il centrocampista classe '98, dopo esser valutato in aggregazione alla prima squadra, scorpirà il proprio futuro: permanenza in rosa o prestito per "farsi le ossa", con sguardo oculato al contratto in scadenza Giugno 2019 dove Corvino al momento non ha messo la priorità per il prolungamento ma, a rigor di logica, non tarderà a discutere con il giocatore e l'agente.

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