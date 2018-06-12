La Nazione, in ritiro sarà l'ultima chiamata per Diakhate' altrimenti probabile il prestito
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il Capitano della Fiorentina Primavera Diakhate', verrà valutato in ritiro a Moena da Stefano Pioli. Il centrocampista classe '98, dopo esser valuta...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 09:36
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il Capitano della Fiorentina Primavera Diakhate', verrà valutato in ritiro a Moena da Stefano Pioli. Il centrocampista classe '98, dopo esser valutato in aggregazione alla prima squadra, scorpirà il proprio futuro: permanenza in rosa o prestito per "farsi le ossa", con sguardo oculato al contratto in scadenza Giugno 2019 dove Corvino al momento non ha messo la priorità per il prolungamento ma, a rigor di logica, non tarderà a discutere con il giocatore e l'agente.