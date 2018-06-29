Gazzetta, Sottil e Castrovilli richiesti in Serie A. Diakhate puó andare all'estero..

Futuro da decidere anche per alcuni ragazzi che provengono dalla Primavera della Fiorentina. Diakhate, Sottil e Castrovilli..

Futuro da decidere anche per alcuni ragazzi che provengono dalla Primavera della Fiorentina. Diakhate, alle prese al momento con dei fastidi fisici, può partire. Sul ragazzo ci sono alcune offerte dalla Turchia. L'Empoli invece si fa sotto per altri due giovani viola: Sottil e Castrovilli. Su quest'ultimo ci sono anche Chievo Verona e Spal

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport