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(VIDEO) Commisso, abbraccia la gente viola al Mapei Stadium. E i tifosi: "Portaci Ibra"

Rocco Commisso si è fermato a salutare i tifosi in trasferta a Reggio Emilia, prima di assistere alla partita tra Sassuolo e Fiorentina. I tifosi hanno chiesto a gran voce Ibra, vedremo se il presiden...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 21:33
(VIDEO) Commisso, abbraccia la gente viola al Mapei Stadium. E i tifosi: "Portaci Ibra" -
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Rocco Commisso si è fermato a salutare i tifosi in trasferta a Reggio Emilia, prima di assistere alla partita tra Sassuolo e Fiorentina. I tifosi hanno chiesto a gran voce Ibra, vedremo se il presidente viola vorrà accontentarli

Ecco il video della scenetta:


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