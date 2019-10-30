(VIDEO) Commisso, abbraccia la gente viola al Mapei Stadium. E i tifosi: "Portaci Ibra"

Rocco Commisso si è fermato a salutare i tifosi in trasferta a Reggio Emilia, prima di assistere alla partita tra Sassuolo e Fiorentina. I tifosi hanno chiesto a gran voce Ibra, vedremo se il presiden...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2019 21:33

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