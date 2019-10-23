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"La Fiorentina ha pensato al colpo Zlatan Ibrahimovic. Tutto dipende da..."

Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio dell'operazione che potrebbe portare Ibra alla Fiorentina: “La Fiorentina ha pensato ad Ibrahimovic. Sarebbe stato da bischeri a dire il vero non pensarci. Do...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 11:38
"La Fiorentina ha pensato al colpo Zlatan Ibrahimovic. Tutto dipende da..." -
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Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio dell'operazione che potrebbe portare Ibra alla Fiorentina: “La Fiorentina ha pensato ad Ibrahimovic. Sarebbe stato da bischeri a dire il vero non pensarci. Dopo averci ragionato un po' devi fare  due conti tecnici e finanziari e fai un tuo calcolo sul ritorno economico grazie al marketing"

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