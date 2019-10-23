"La Fiorentina ha pensato al colpo Zlatan Ibrahimovic. Tutto dipende da..."

Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio dell'operazione che potrebbe portare Ibra alla Fiorentina: “La Fiorentina ha pensato ad Ibrahimovic. Sarebbe stato da bischeri a dire il vero non pensarci. Do...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2019 11:38

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