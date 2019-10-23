"La Fiorentina ha pensato al colpo Zlatan Ibrahimovic. Tutto dipende da..."
Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio dell'operazione che potrebbe portare Ibra alla Fiorentina: “La Fiorentina ha pensato ad Ibrahimovic. Sarebbe stato da bischeri a dire il vero non pensarci. Do...
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 11:38
Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio dell'operazione che potrebbe portare Ibra alla Fiorentina: “La Fiorentina ha pensato ad Ibrahimovic. Sarebbe stato da bischeri a dire il vero non pensarci. Dopo averci ragionato un po' devi fare due conti tecnici e finanziari e fai un tuo calcolo sul ritorno economico grazie al marketing"