Ibrahimovic incorona Amrabat: "Ve lo avevo detto che il Marocco era forte e lui fortissimo"

Nuovo attestato di stima per il giocatore della Fiorentina Amrabat, questa volta gli applausi sono arrivati da Ibrahimovic

Il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole anche su Amrabat: "Sogno Champions? Non ho sogni, solo obiettivi. I sogni lasciamoli agli altri: noi facciamo. Tutto è possibile, il calcio lo insegna. Accadono cose che mai ti saresti aspettato. Guardate il Marocco ai Mondiali: anzi no, Zlatan lo aveva detto che il Marocco era forte e che Amrabat era davvero bravo. Il Milan ha un collettivo molto, molto forte".

FLOP POGBA PER LA JUVE

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