Labaro Viola

Ibrahimovic incorona Amrabat: "Ve lo avevo detto che il Marocco era forte e lui fortissimo"

Nuovo attestato di stima per il giocatore della Fiorentina Amrabat, questa volta gli applausi sono arrivati da Ibrahimovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 13:18
Ibrahimovic incorona Amrabat: "Ve lo avevo detto che il Marocco era forte e lui fortissimo" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Milan
Ibra
Marocco
Amrabat
Condividi

Il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole anche su Amrabat: "Sogno Champions? Non ho sogni, solo obiettivi. I sogni lasciamoli agli altri: noi facciamo. Tutto è possibile, il calcio lo insegna. Accadono cose che mai ti saresti aspettato. Guardate il Marocco ai Mondiali: anzi no, Zlatan lo aveva detto che il Marocco era forte e che Amrabat era davvero bravo. Il Milan ha un collettivo molto, molto forte".

FLOP POGBA PER LA JUVE

https://www.labaroviola.com/lacquisto-di-pogba-e-un-disastro-per-la-juventus-recupero-lontano-ancora-non-riesce-a-correre/195662/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok