Haaland rivela: “Il rigore decisivo per la mia vita lo farei tirare a Balotelli, il migliore che abbia mai visto”

Una stagione pazzesca fino a questo momento per Erling Haaland, stella del Manchester City di Pep Guardiola. Un record dopo l'altro per l'attaccante norvegese, a cui – intervistato da Sky Sport UK – sono state fatte alcune domande molto curiose. Da una di queste, emerge ancora una volta la grande stima dell'ex Borussia Dortmund nei confronti di Mario Balotelli.

Su quest’ultimo infatti, l’attaccante norvegese non ha dubbi: “A chi affiderei il rigore della mia vita? A me stesso, perchè mi fido molto delle mie capacità. Altrimenti scelgo Mario Balotelli, perché forse era il migliore che abbia mai visto. Era davvero un bravo ragazzo. Io o lui.” E chi porterebbe Haaland su un’isola deserta? Anche in questo caso pochi dubbi per l’attaccante del Manchester City: “De Bruyne: penso che mi farebbe dei begli assist anche lì. E poi i miei genitori, perché si prendano cura di me e mi cucinino del buon cibo norvegese“- spiega l’attaccante. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito

