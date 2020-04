“Sono ottimista – ha detto l’ex dirigente viola Claudio Nassi a Lady Radio – sulla conclusione del campionato, Serie A e B riusciranno a finire. Forse delle persone non si rendono conto di cosa sia adesso la Fiorentina, Commisso è tra gli uomini più ricchi al mondo e disse subito di voler vincere qualcosa. Se vuoi vincere non devi vendere i migliori, né Chiesa né Castrovilli. Con un Presidente così la Fiorentina deve acquistare solamente calciatori di grande qualità, dovevano avere Tonali, De Paul, Haaland. Non devi sbagliare gli acquisti, la Fiorentina non è l’Empoli, l’obiettivo principale è essere sempre competitiva”.