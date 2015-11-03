Notizie Nassi Fiorentina

Nassi: "Commisso è fondamentale per la Fiorentina. Ora serve il supporto della società per ripartire"
20 ottobre 2025 15:50
Nassi non ci sta: "Arrabbiato con la Fiorentina quando non ha preso De Paul per tirare sul prezzo"
16 marzo 2022 15:27
Nassi: "La Fiorentina doveva andare a casa di Vlahovic. Perchè Alvarez non l'ha preso Burdisso?"
24 gennaio 2022 20:00
Il contratto firmato di Van Basten con la Fiorentina, l'affare saltò perchè Pontello cambiò idea
16 gennaio 2022 18:17
Baggio e il retroscena svelato, alla Fiorentina ha rinunciato a stipendio perchè infortunato
28 maggio 2021 18:43
Nassi: "La Fiorentina non è l'Empoli: non devi sbagliare gli acquisti, serve prendere Tonali, De Paul, Haaland"
27 aprile 2020 18:02
Nassi: "La Fiorentina doveva prendere Haaland indipendentemente dal suo costo"
21 febbraio 2020 23:54
Nassi: "Centro sportivo scelta top. Ora i viola potranno competere in Italia e in Europa"
16 ottobre 2019 13:34
Nassi: "Il prossimo anno voglio i viola ai vertici. La storia la pone fra le top 20 d'Europa"
17 settembre 2019 07:20
Nassi: "Sette calciatori convocati da Mancini sarebbero viola, i DV senza un programma ambizioso.."
19 marzo 2019 00:21
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