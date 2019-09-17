Nassi: "Il prossimo anno voglio i viola ai vertici. La storia la pone fra le top 20 d'Europa"

Il noto ex dirigente viola Claudio Nassi, ha detto la sua in merito alle vicende viola nel corso della trasmissione 30' minuto in onda su Toscana TV. Eccone un estratto:"La società viola deve porsi co...

Il noto ex dirigente viola Claudio Nassi, ha detto la sua in merito alle vicende viola nel corso della trasmissione 30' minuto in onda su Toscana TV. Eccone un estratto:

"La società viola deve porsi come obiettivo quello, quest’anno, predisporre il campo in vista del prossimo campionato, quando la Fiorentina dovrà essere, tra le principali e centrali potenze del calcio italiano. Il club del presidente Commisso merita di tornare in posizioni di vertice, storia e prestigio la pongono tra le prime top - venti al mondo, deve tornare ad essere un onore per ogni calciatore indossare la maglia della squadra che rappresenta Firenze. I migliori calciatori del pianeta l'hanno indossata nel passato. Chiesa? E’ uno dei giovani migliori nel panorama europeo in circolazione, per ora non segnerà tanti gol ma corre, fa assist ed ha uno scatto impressionante. Come vedo il nuovo assetto societario? La mia pianificazione tipo la vedo nella Lazio, c'è il presidente (Lotito) , un manager capace (Tare) e l’allenatore (Inzaghi) che prendono le decisioni. Certamente Commisso, stando in America, deve per forza demandare. Lo stadio? Io farei il restyling del Franchi, è l’impianto di gran linga più affascinate e riconoscibile del Paese, altre società come Udinese o Atalanta hanno preferito ammodernare quello già esistente piuttosto che farne uno da capo"