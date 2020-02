Nel corso dell’intervista a Tuttomercatoweb.com Claudio Nassi ha parlato anche della Fiorentina, raccontando quale sarebbe stato il colpo che avrebbe provato a mettere a segno. “Avendo un presidente con grandi ambizioni e che vuol vincere, è chiaro che la prima cosa che avrei fatto, avrei preso Haaland. Poteva volerlo chiunque ma a qualunque cifra lo avrei preso. Credo che ci fosse un prezzo fissato entro il 31 dicembre e si poteva prendere a trenta milioni dal Salisburgo: con Raiola è andato per venti milioni al Borussia, poi quindici sono finiti allo stesso Raiola e dieci al padre per un totale di 45. Il discorso era: il calciatore è nelle mani di Raiola, mettiti d’accordo con lui e lo porti a casa. Col presidente che rientra tra i primi 500 uomini più ricchi del mondo prendo un calciatore di 19 anni e non conta se lo paghi 40, 45 o 50 milioni. Conta prendere l’uomo giusto. Se prendi il giocatore a dieci, quindici venti milioni e lo sbagli i soldi non li recuperi più, se invece spendi 40 o 50 su quello giusto i soldi li recuperi sempre. In più ha 19 anni… Determina la qualità. La quantità non conta. Quando lo prendi devi prendere quello giusto, indipendentemente dal prezzo”.

