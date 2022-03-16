Nassi non ci sta: "Arrabbiato con la Fiorentina quando non ha preso De Paul per tirare sul prezzo"

Rodrigo De Paul nell'estate del 2019 era praticamente un giocatore della Fiorentina, poi l'Udinese ha alzato il prezzo e la società viola decise di non prenderlo più con l'accordo in mano

L'ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi ha parlato a Lady Radio della situazione attuale in casa viola, le sue parole: "Credo e mi aspetto la qualificazione in Europa da parte della Fiorentina, l'errore più grande che si può commettere è quello di sottovalutare le partite contro le piccole del campionato, da adesso in poi tutte le partite valgono tanto perchè ci sono tanti interessi in ballo. Sul mercato non bisogna mai tirare sul prezzo quando vai a trattare il giocatore giusto, per questo motivo mi sono arrabbiato tanto quando non è arrivato De Paul alla Fiorentina, si tratta di un giocatore che fa la differenze. Vlahovic? Alla Fiorentina c'è una storia da rispettare, si poteva sia tenere e sia guadagnare molto di più dalla sua cessione" conclude Nassi.

LUIS ALBERTO E IL DESIDERIO DELLA FIORENTINA

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