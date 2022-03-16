Radio Bruno, Luis Alberto piace molto alla Fiorentina e a Pradè. Nome da tenere d'occhio per il futuro

La Fiorentina, con la sua squadra di mercato, non smette di lavorare per il futuro, quello di Luis Alberto è uno dei nomi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, per prossimo mercato e per il ruolo di centrocampista avanzato quello di Luis Alberto è un nome che piace molto alla Fiorentina e al direttore sportivo viola Daniele Pradè, una pista sicuramente da tenere d'occhio per il futuro. Luis Alberto classe 1992 di proprietà della Lazio, ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha una valutazione di 32 milioni di euro secondo il portale di calciomercato Transfermarkt.

ALIA GUAGNI SI LAMENTA DI MILANO...

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